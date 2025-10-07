Das Pooling der kleinen dezentralen Stromerzeuger und -verbraucher erlaubt die Erbringung von positiver und negativer Regelenergie. Es ist Oekostrom zufolge das erste virtuelle Kraftwerke seiner Art, was vollständig cloudbasiert arbeitet. Die Oekostrom AG hat gemeinsam mit einem Technologiepartner ein virtuelles Kraftwerk aus kleinen Stromerzeugern und -verbrauchern entwickelt, das vollständig cloudbasiert arbeitet. Damit sei es das erste seiner Art in Österreich, teilte das Wiener Unternehmen am Montag mit. Wenn die Netzfrequenz von 50 Hertz abweicht, könne durch das Pooling von dezentralen Einheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
