Momentan befindet sich die BMW-Aktie in einer guten Verfassung. Seit dem Tief im Juni mit 71 € stieg der Kurs um rund ein Viertel und steht am Dienstag aktuell bei 89 €. Was ist hier zu erwarten? Absatz in den USA signifikant gestiegen Die amerikanische Tochtergesellschaft berichtete, dass das Absatzvolumen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich stieg. Damals führten Probleme mit den Bremsen zu einem Volumenrückgang. Bei der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de