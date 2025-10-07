Im Zuge einer strategischen Kooperation baut Sunrock auf fünf Gebäuden der Immobiliengruppe BGO großflächige PV-Anlagen. Deren Gesamtkapazität beträgt rund 27 Megawatt. Die auf Gewerbeimmobilien spezialisierte Sunrock-Gruppe hat mit dem Immobilienunternehmen BGO eine strategische Partnerschaft geschlossen. Ziel ist laut einer Medienmitteilung die Realisierung von großflächigen Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) auf BGO-Immobilien in Deutschland. Derzeit befänden sich Projekte auf fünf Logistikimmobilien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
