DJ Bechtle kauft in Italien den PLM-Spezialisten Nuovamacut Automazione

DOW JONES--Bechtle übernimmt das italienische Unternehmen Nuovamacut Automazione vom Softwarekonzern Teamsystem. Der Spezialist für Computergestütztes Design (CAD) und Produktlebenszyklusmanagement (PLM) mit Sitz in Bologna sei der größte Partner für die Sparte Solidworks des französischen Softwarekonzerns Dassault Systemes, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft aus Neckarsulm.

Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Nuovamacut beschäftigt den Angaben zufolge 149 Mitarbeiter und verbuchte 2024 gut 63 Millionen Euro Umsatz. Das Unternehmen sei in seinem Bereich in Italien Marktführer, so Bechtle.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 03:45 ET (07:45 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.