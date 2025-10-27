Bechtle wird am 14. November die Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt geben. Wir erwarten eine weitere Erholung im Q3, mit einem Umsatz von 1,56 Mrd. EUR und einem EBT von 80 Mio. EUR (~5,1% Marge), was im Großen und Ganzen im Einklang mit den Konsensschätzungen steht. Die regionale Leistung bleibt robust, unterstützt durch Stärke im Vereinigten Königreich und in den Benelux-Ländern, während sich die Trends in Deutschland stabilisieren; Frankreich bleibt hingegen schwach. Das vierte Quartal wird erneut entscheidend sein, da es historisch bis zu 40% des jährlichen EBT ausmacht. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir einen Umsatzanstieg von ca. 2% im Vergleich zum Vorjahr und eine Rentabilität am unteren Ende der Guidance aufgrund von Kosten- und Preisdruck. Mit einer schrittweisen Verbesserung, die bis 2026 erwartet wird, bekräftigen wir unser BUY-Rating und das Kursziel von 47,00 EUR. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag heruntergeladen werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag





© 2025 mwb research