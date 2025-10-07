Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia auf 210 US-Dollar angehoben. Dank Partnerschaften wie mit OpenAI sieht die Bank weiteres Potenzial für die Aktie ? trotz wachsender Risiken durch neue Kundengruppen. Die Rallye bei Nvidia könnte weitergehen. Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des KI-Vorzeigekonzerns von 200 auf 210 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 13 Prozent gegenüber dem Montagsschlusskurs an der Nasdaq. Die Investmentbank bleibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
