PUMA ernennt Thomas John zum Vice President People & Organization
Herzogenaurach, 7. Oktober 2025 - Das Sportunternehmen PUMA hat Thomas John (59) zum neuen Vice President People and Organization ernannt. Er wird in dieser Rolle ab dem 16. Oktober 2025 für die Personalstrategie und Organisationsentwicklung von PUMA verantwortlich sein und direkt an PUMA CEO Arthur Hoeld berichten.
Thomas John verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Personalwesen und war in Führungspositionen in verschiedenen Branchen tätig, darunter in der Sportindustrie, der Luftfahrt, dem Automobil- und Energiesektor. Zuletzt war er Senior Vice President Global Human Resources bei Landis+Gyr, einem globalen Anbieter von Energiemanagement- und Smart-Meter-Lösungen, wo er die Transformation des Unternehmens und die Personalstrategie in mehr als 30 Ländern verantwortete.
Bevor er zu Landis+Gyr kam, hatte Thomas verschiedene Führungspositionen im Personalwesen bei Unternehmen wie KLM, adidas und Mann+Hummel inne. Im Laufe seiner Karriere hat er sich immer wieder darauf fokussiert, die Personalstrategie eines Unternehmens auf die wirtschaftlichen Anforderungen abzustimmen. Dabei hat er besonderen Fokus auf die Themen Leadership, Organisationsentwicklung, Talentmanagement und Change-/Transformation gelegt und ein integratives, leistungsstarkes Arbeitsumfeld gefördert.
"Thomas verfügt über sehr viel Erfahrung in den Bereichen Personalstrategie, Organisationsentwicklung und Führung und ist mit den Herausforderungen und Chancen unserer Branche bestens vertraut", sagte PUMA CEO Arthur Hoeld. "Ich bin zuversichtlich, dass seine fundierte Expertise sowohl bei Organisationen im Wandel als auch im globalen Personalmanagement uns dabei helfen wird, die operative Leistungsstärke von PUMA auf die nächste Stufe zu heben."
Thomas ersetzt Dietmar Knoess, der sich entschieden hat, neue Herausforderungen außerhalb des Unternehmens anzunehmen.
Medienkontakt: Kerstin Neuber - PUMA Corporate Communications - kerstin.neuber@puma.com
