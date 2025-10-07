Dywidag und Windenergiespezialist Max Bögl bauen die Zusammenarbeit aus. Das Münchener Ingenieursunternehmen liefert Vorspannsysteme für die Windenergie-Hybridtürme aus Sengenthal bis 2028. Die Dywidag erweitert ihre langfristige Partnerschaft mit der Max Bögl Wind AG. Wie das auf strukturelle und geotechnische Ingenieurlösungen spezialisierte Unternehmen aus München mitteilte, geht es um die Lieferung und Installation externer Spannglieder der Marke Wire EX für den Windenergie-Hybridturm von Bögl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
