FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 340 (365) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1250 (1530) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 85 (90) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TREATT PRICE TARGET TO 290 (260) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5700 (5400) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1400 (1700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TATE & LYLE PRICE TARGET TO 390 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 555 (535) PENCE - 'NEUTRAL'
