Washington - Eine weitere Leitzinssenkung in den USA ist entgegen den Erwartungen der Märkte wohl noch nicht ausgemacht. Er halte die Inflation derzeit für zu hoch, sagte am Montag Jeff Schmid, Präsident der Zentralbank von Kansas City. Zugleich ist die Höhe der Leitzinsen laut Schmid «nur leicht restriktiv, was meiner Meinung nach genau richtig ist». Die Zentralbank von Kansas City ist eines der zwölf Mitglieder des geldpolitischen Gremiums der
