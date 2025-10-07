Dürr feilt schon länger an einer innovativen Trockenbeschichtung von Elektroden und meldet nun den erfolgreichen Proof of Concept. Das Verfahren namens X.Cellify DC soll nun in Pilotprojekten im Gigawatt-Maßstab zum Einsatz kommen - zunächst bei Lithium-Ionen-Batterien, künftig auch bei Feststoffakkus. Die Dürr Systems AG mit Sitz in Bietigheim-Bissingen hat in den vergangenen Jahren zusammen mit Partnern eine neue Art der Trockenbeschichtung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net