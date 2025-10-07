Der britische Industrie-Riese Rolls-Royce steht vor neuen Aufträgen für Triebwerke von Airbus- und Boeing-Flugzeuge. Das wird jedoch länger dauern als erhofft. Noch eine andere Nachricht verunsichert - aus der Energie-Sparte. Die Rolls-Royce-Aktie rutscht erneut ab. Charttechnisch leuchtet eine erste Warnlampe. Mehrere News sorgen seit einigen Tagen für Abwärtsdruck bei der Aktie von Rolls-Royce. Dabei spielen unter anderen die beiden Luftfahrt-Konzerne Airbus und Boeing eine Rolle. Die Aktie des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär