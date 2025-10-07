Paris/London/Amsterdam - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben sich am Dienstag zurückgehalten. «Die Marktteilnehmer stehen derzeit an den Seitenlinien und warten auf weitere Handelsimpulse», so Marktexperte Andreas Lipkow Der EuroStoxx 50 stagnierte am Mittag bei 5.629,53 Punkten. Ausserhalb des Euroraums gab der Schweizer SMI um 0,13 Prozent auf 12.535,24 Zähler nach, der britische FTSE 100 trat ebenfalls auf der Stelle. «Der Optimismus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab