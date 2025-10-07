© Foto: Blondet Eliot/ABACA - abacaNovo Nordisk baut in den USA Stellen ab, obwohl das Werk erweitert wird. Der Konzern will Kosten senken und effizienter werden. Anleger reagieren positiv.Novo Nordisk hat in seinem größten US-Werk im Bundesstaat North Carolina Dutzende Mitarbeiter entlassen. Das berichtete Reuters nach einer Auswertung von LinkedIn-Beiträgen betroffener Angestellter. Die Stellenstreichungen betreffen Beschäftigte in der Qualitätskontrolle, in der Fertigung und im Management. Das Werk Clayton produziert den Wirkstoff Semaglutid, der in den Erfolgsmedikamenten Wegovy und Ozempic eingesetzt wird. Die Entlassungen sind Teil eines weltweiten Stellenabbaus von rund 9.000 Arbeitsplätzen, den der neue Vorstandschef …Den vollständigen Artikel lesen ...
