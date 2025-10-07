Die Berliner Suncatcher hat für zwei geplante PV-Kraftwerke und Batteriespeichersysteme am Fremdkapitalmarkt eine Fonds-Finanzierung von 12 Mio. Euro erhalten. Das Vorhaben sieht sich auch ohne Förderung aus der Innovationsausschreibung wettbewerbsfähig. Der Berliner Projektentwickler Suncatcher hat Fremdkapital eingeworben für Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern, die ohne Förderung aus der Innovationsausschreibung auskommen. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich um eine vom französischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
