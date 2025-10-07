© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jeff LudesBeflügelt von Gerüchten über eine mögliche Beteiligung am geheimnisvollen Tesla-Event am 7. Oktober erlebt Archer Aviation einen Kurssprung. Anleger spekulieren über eine spektakuläre Kooperation im eVTOL-Sektor.Die Aktien von Archer Aviation haben am Montag ihren höchsten Stand seit Juli erreicht. Auslöser waren Spekulationen, dass der Hersteller von elektrischen Senkrechtstart- und Landeflugzeugen (eVTOL) in die mit Spannung erwartete Ankündigung von Tesla eingebunden sein könnte. Tesla hatte am Wochenende auf der Plattform X ein neun Sekunden langes Video veröffentlicht. Es zeigte ein sich drehendes Tesla-Logo und blendete am Ende das Datum 7. Oktober ein. …Den vollständigen Artikel lesen ...
