Kornelius Purps (antea): Quartalsbilanz: Die Magnificent-4

02.10.2025 -

Das Jahr 2025 ist ja auch ein Jahr der skurrilen Ideen. So rief die Deutsche Fußball Liga den "Handshake-Dialog" ins Leben, ein Austausch zwischen Schiedsrichtern, Trainern und Spielführern siebzig Minuten vor Anpfiff eines Bundesligaspiels. Aus Berlin kam der Vorschlag, Bürger für das Einsammeln von Hundeexkrementen zu entlohnen - 10 Cent, wenn es der eigene Hund war, 50 Cent bei einem fremden Haufen. Ich schlage vor, bei Sportwettkämpfen die Medaillenreihenfolge zu ändern: Der Zweitplatzierte bekommt weiterhin "Silber", "Gold" geht fortan an den Dritten und der Sieger bekommt eine Plakette aus "Platin". Nur so würde man die Leistungen der Athleten angemessen würdigen - sagt zumindest die Börse. Diese und andere Erkenntnisse liefert der Rückblick auf das dritte Quartal 2025.