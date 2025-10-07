NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 23. Oktober habe sich der Investor-Relations-Leiter Florent Chaix positiv zu den Umsatztreibern und zum Volumenwachstum des Autobauers geäußert, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Aussagen passten zum Ausblick, den die Franzosen nach der Anpassung bei Vorlage der Halbjahreszahlen inzwischen mehrfach bestätigt hätten./rob/gl/edh



