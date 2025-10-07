Anzeige
Dienstag, 07.10.2025
Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!
WKN: 938914 | ISIN: NL0000235190 | Ticker-Symbol: AIR
Xetra
07.10.25 | 14:53
202,65 Euro
+0,77 % +1,55
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
CAC-40
EURONEXT-100
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
07.10.2025
Airbus: Gewinner der 35 Mrd. Euro für Weltraumsicherheit und des zivilen Luftfahrtbooms!

Airbus: Gewinner der 35 Mrd. Euro für Weltraumsicherheit und des zivilen Luftfahrtbooms!


Airbus dominiert nicht nur den Markt für Zivilflugzeuge, sondern ist auch ein strategischer Akteur in der Verteidigungs- und Raumfahrtindustrie. Die zivile Sparte ist mit Aufträgen für über 8.700 Jets auf mehr als zehn Jahre ausgelastet. Gleichzeitig eröffnet die von Minister Pistorius angekündigte Investition von 35 Mrd. Euro in Deutschlands Weltraumsicherheit ein riesiges Marktpotenzial für Airbus-Produkte wie Satelliten und Starthilfen. Der Zeitraum 2025 bis 2028 sollte von einer EPS-Steigerung von 6,43 Euro auf 11,19 Euro geprägt sein!

Airbus: strategisch wichtig für Europas Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Als Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern ist Airbus weit mehr als nur ein Hersteller ziviler Passagierjets. Die Produktpalette des Unternehmens ist breit gefächert. Im Bereich der zivilen Luftfahrt dominiert Airbus den Markt mit der A320-Familie, den Bestsellern für Kurz- und Mittelstrecken, sowie den Großraumflugzeugen wie der A330 und der A350. Im Segment Verteidigung und Raumfahrt (Airbus Defence and Space) verantwortet der Konzern wichtige europäische Programme. Dazu zählen die Fertigung und Wartung des Militärtransporters A400M und die Beteiligung am Kampfflugzeug Eurofighter. Im Weltraumgeschäft ist Airbus ein führender Hersteller von Satelliten für Erdbeobachtung, Navigation und Kommunikation. Zudem ist Airbus am Ariane-Programm beteiligt. Auch im wachsenden Markt der unbemannten Flugsysteme ist der Konzern aktiv und entwickelt verschiedene Drohnen-Programme für militärische und zivile Zwecke.





Endlos Turbo Long 156,5556 open end: Basiswert Airbus Group

DY9JW7
Quelle: DZ BANK: Geld 07.10. 08:14:21, Brief 07.10. 08:14:21
4,50 EUR4,60 EUR -0,44%Basiswertkurs: 201,10 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Euronext Par , 06.10.
Basispreis156,5556 EURKnock-Out-Barriere156,5556 EUR
Hebel4,38xAbstand zum Basispreis in %22,15%
Abstand zum Knock-Out in %22,15%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2025 DZ Bank
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.