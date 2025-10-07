DJ PTA-CMS: Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückerwerb / 2. Zwischenmeldung

Frequentis AG: Geschäfte im Zusammenhang mit einem Aktienrückerwerb / 2. Zwischenmeldung

Wien (pta000/07.10.2025/14:25 UTC+2)

2. Zwischenmeldung zum Aktienrückerwerb für Aktien der Frequentis AG, ISIN: ATFREQUENT09

Veröffentlichung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 596/2014 und Artikel 2 Abs 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/ 1052.

Im Zeitraum 29. September 2025 bis 3. Oktober 2025 hat die Frequentis AG keine Aktien im Rahmen des am 8. September 2025 veröffentlichten Aktien-Rückerwerbsprogramms erworben, weil im betreffenden Zeitraum unter Berücksichtigung der von der Gesellschaft festgelegten Grenzen für den niedrigsten und höchsten zu leistenden Gegenwert je Aktie kein Erwerb möglich war.

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Aggregiertes Volumen (EUR) 29.09.2025 0 --- 0 30.09.2025 0 --- 0 01.10.2025 0 --- 0 02.10.2025 0 --- 0 03.10.2025 0 --- 0

Seit dem Beginn des Aktien-Rückerwerbsprogramms am 22. September 2025 wurden somit 4.531 Aktien erworben. Der Rückerwerb der Aktien erfolgte durch eine von der Frequentis AG beauftragte Bank ausschließlich über die Wiener Börse. Weitere Details zu den den einzelnen Transaktionen des Aktienrückerwerbs sind auf der Website unter https:// www.frequentis.com > Investor Relations > Aktie > Aktienrückerwerb 2025 veröffentlicht.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.500 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

