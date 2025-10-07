Acht Millionen Euro stehen für Neuanlagen zur Verfügung. Es gibt einen Bonus von zehn Prozent für Komponenten "Made in Europe". Batteriespeicher werden nur in Kombination mit neuen oder erweiterten Photovoltaik-Anlagen gefördert. Der dritte und letzte Fördercall für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher startet am 8. Oktober (Mittwoch). Nach Angaben des österreichischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus stehen für die Runde insgesamt acht Millionen Euro zur Verfügung. Die Abwicklung erfolgt durch die EAG. Diese weist daraufhin, dass zwar die Tickets ab dem 8. Oktober, 17 Uhr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
