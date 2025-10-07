NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte werden am Dienstag mit überwiegend leichten Gewinnen erwartet. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 46.727 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 25.022 Punkten.

Nach der vom Thema Künstliche Intelligenz (KI) angetriebenen jüngsten Rekordrally sei nun eine gewisse Ermüdung zu beobachten, hieß es aus dem Handel. Dazu trügen auch die jüngsten US-Zölle und der sich bereits in die zweite Woche erstreckende Regierungsstillstand bei.

Insofern rechnen die Investmentstrategen der Citigroup damit, dass Anleger Gewinne mitnehmen. Vor allem bei den KI-getriebenen Tech-Werten an der Nasdaq, deren Bewertungen sich Extremwerten näherten, sei das Risiko von Gewinnmitnahmen besonders hoch.

Eine Software-Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen Anthropic trieb die Aktien von IBM vorbörslich um 4,2 Prozent nach oben. Das Computer-Urgestein und der OpenAI-Rivale wollen gemeinsam die Entwicklung von KI-Bausteinen für Unternehmensanwendungen beschleunigen. Dazu soll ein KI-Sprachmodell von Anthropic in bestimmte Software-Produkte von IBM integriert werden.

Für die Anteilsscheine von Dell ging es vorbörslich um 5,7 Prozent aufwärts. Der Computerhersteller verdoppelte seine Prognosen für Umsatz- und Gewinn für die nächsten zwei Jahre in etwa. Grund dafür sei die starke Nachfrage nach KI-bezogenen Produkten, hieß es. Zudem stellte das Unternehmen einen langfristigen Finanzrahmen vor, der für die nächsten vier Jahre ein jährliches Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent vorsieht, während der Gewinn je Aktie um 15 Prozent oder mehr steigen soll.

Die Papiere von Constellation Brands verteuerten sich im vorbörslichen Handel um 4,2 Prozent, nachdem der Hersteller alkoholischer Getränke besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt hatte

Die Titel von Amkor schnellten vorbörslich um 13 Prozent hoch. Das Hightech-Unternehmen begann in Arizona mit dem Bau eines Campus für Halbleitertests und -verpackung. Die Gesamtinvestition für das Projekt beläuft sich auf 7 Milliarden US-Dollar./edh/mis

