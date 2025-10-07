DJ PTA-Adhoc: Securize IT Solutions AG: Schlichtungsverfahren gegen Tochtergesellschaft Diso AG wegen behaupteter Forderung von ca. CHF 0,5 Mio. eröffnet

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Securize IT Solutions AG: Schlichtungsverfahren gegen Tochtergesellschaft Diso AG wegen behaupteter Forderung von ca. CHF 0,5 Mio. eröffnet

München (pta000/07.10.2025/14:40 UTC+2)

München, 07.10.2025 - Die Diso AG, Bern, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN DE000A2TSS58) wird von einem ehemaligen Dienstleister wegen einer von diesem behaupteten Forderung in Höhe von ca. CHF 0,5 Mio. in einem Rechtsstreit in Anspruch genommen. Der Diso AG wurde gestern entsprechend dem Schweizer Prozessrecht ein Schlichtungsgesuch des ehemaligen Dienstleisters zugestellt, was der Securize heute mitgeteilt wurde. Das Schlichtungsverfahren findet noch im Oktober 2025 statt, mit der anschließenden Durchführung eines Gerichtsverfahrens über die behauptete Forderung wird gerechnet. Die Diso AG hat derzeit keine Verbindlichkeiten oder Rückstellungen für die im Schlichtungsverfahren geltend gemachte Forderung gebucht, da sie die Forderung für unberechtigt hält. Sollte sich im Laufe des Rechtsstreit ein höheres Risiko des Unterliegens ergeben, als es momentan eingeschätzt wird, könnte dies auf Ebene der Securize zu einer vollständigen Abschreibung des per 31.12.2024 bestehenden Buchwerts der Diso AG von EUR 0,25 Mio. führen.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Securize IT Solutions AG Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Deutschland Ansprechpartner: Christian Damjakob Tel.: +49 89 244192-340 E-Mail: info@securize.de Website: www.securize.de ISIN(s): DE000A2TSS58 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759840800488 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2025 08:40 ET (12:40 GMT)