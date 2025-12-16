DJ PTA-Adhoc: Securize IT Solutions AG: Tochtergesellschaft Smarteag AG verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung an der fibrisTerre

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Securize IT Solutions AG: Tochtergesellschaft Smarteag AG verkauft ihre Mehrheitsbeteiligung an der fibrisTerre

München (pta000/16.12.2025/18:30 UTC+1)

München, 16.12.2025 - Die Smarteag AG, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN DE000A2TSS58), hat am heutigen Tage ihre 51%ige Beteiligung an der fibrisTerre Systems GmbH, Berlin ("fibrisTerre") an die Chainledger Systems AG ("Chainledger") verkauft. Der Gesamtkaufpreis für die Geschäftsanteile an fibrisTerre nebst Gesellschafterforderungen beträgt EUR 1,15 Mio. und setzt sich zusammen aus einer Barkomponente in Höhe von EUR 0,15 Mio. sowie einer Aktienkomponente in Höhe von EUR 1,0 Mio., die aus 0,8 Mio. Aktien der Chainledger Systems AG zu einem Ausgabepreis von EUR 1,25 je Aktie besteht.

Für die Smarteag AG handelt es sich um einen erfolgreichen Exit, der das etwa 6-fache des Buchwerts und urspünglichen Investments erlöst. Die Barkomponente steht nach Abzug bestehender Verbindlichkeiten der Smarteag AG der Securize zur Verfügung und wird dort teilweise zur Tilgung von Vebindlichkeiten benötigt. Die Aktienkomponente macht die Smarteag AG mit einem Anteil von 25% nach der notwendigen Sachkapitalerhöhung bei der Chainledger zu derem größten Aktionär. Auf diese Weise will Securize am auf vollautomatische Überwachung physischer Infrastrukturen fokussierten "Buy & Build" Ansatz der Chainledger profitieren. Bilanzielle Auswirkungen auf die Securize selbst werden von der Transaktion nicht erwartet.

