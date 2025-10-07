In Europa sind die Neuinstallationen von solarthermischen Anlagen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Drittel eingebrochen. In Deutschland betrug das Minus 42 Prozent. Der Branchenverband Solar Heat hofft nun auf die EU-Heizungs- und Kühlungsstrategie, die im ersten Quartal 2026 verabschiedet werden soll. Europas Branche der Solarthermie blickt auf ein schwaches Jahr mit kräftigem Markteinbruch 2024 zurück. Details zeigt der Jahresbericht der europäischen Branchenorganisation Solar Heat Europa. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver