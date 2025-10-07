Was ich für dich gestern vom Kapitalmarkttag der OMV AG mitgenommen habe: Europa braucht mehr Gas. Nicht nur OMV-CEO Alfred (Stern) hat das mehrmals betont, auch der dafür zuständige Vorstand Berislav (Gaso) - Alfred nennt in Beri - war sehr gesprächig. Der Fokus der OMV AG soll in den nächsten Jahren deshalb auf dem traditionellen Business, also Öl- und Gas, liegen (das hatte ich dir bereits vor einige Wochen vorausgesagt, viel mehr bleibt ja nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer