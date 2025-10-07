Stuttgart - Die Welt geht nicht unter, weil jemand zu oft duscht. Aber sie ächzt ein bisschen, wenn 80 Millionen Menschen täglich heisses Wasser durch den Abfluss jagen, während gleichzeitig der Fernseher im Standby leuchtet und die Spülmaschine halb leer läuft. Der ökologische Fussabdruck ist kein geheimnisvolles Öko-Orakel, sondern ein ziemlich handfestes Mass dafür, wie viel Natur ein einzelner Lebensstil verschlingt. Die Rechnung ist simpel: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab