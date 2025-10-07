München - Das NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) hat Oracle und den Oracle-Partner Druid Software mit der Konzeption, Bereitstellung und Sicherung privater 5G-Netzwerke für Forschungs-, Kriegssimulations- und Entwicklungsinitiativen der NATO beauftragt. Die Technologien werden eine zentrale Rolle dabei spielen, eine leistungsstarke Konnektivität für Cyberabwehrübungen zu ermöglichen und kritische Infrastrukturen vor externen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab