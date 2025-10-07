Sechs Quartale in Folge ist der Elektroauto-Absatz von Mercedes im Jahresvergleich gesunken. Für das dritte Quartal 2025 haben die Stuttgarter jetzt wieder ein Wachstum vermeldet - unter anderem dank des neuen CLA. Und auch bei den Vans läuft es besser. Seit dem ersten Quartal 2024 hatte Mercedes-Benz nur noch sinkende Elektroauto-Absätze erzielt. Das ist jetzt anders: Zwischen Anfang Juli und Ende September hat der Hersteller konzernweit 51.200 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net