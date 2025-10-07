Anzeige
Dienstag, 07.10.2025
Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!
WKN: 502391 | ISIN: US3453708600 | Ticker-Symbol: FMC1
Tradegate
07.10.25 | 16:57
10,120 Euro
-6,80 % -0,738
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
FORD MOTOR COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FORD MOTOR COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,08010,10017:25
10,07410,10217:25
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CONSTELLATION BRANDS
CONSTELLATION BRANDS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CONSTELLATION BRANDS INC121,90+2,87 %
DELL TECHNOLOGIES INC127,12+2,12 %
FORD MOTOR COMPANY10,120-6,80 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION256,05+3,48 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.