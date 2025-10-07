EQS-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Dividende
Aurubis AG: Änderung der Dividendenpolitik
Hamburg, 07. Oktober 2025 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Aurubis AG haben heute eine veränderte Dividendenpolitik beschlossen.
Nach dieser Dividendenpolitik wird ab dem Geschäftsjahr 2025/26 eine Ausschüttungsquote von bis zu 30% des operativen Konzernergebnisses nach Steuern angestrebt. Die Ausschüttungsquote für das Geschäftsjahr 2023/24 betrug 20% des operativen Konzernergebnisses nach Steuern. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25, welches aus Sicht der Verwaltung von erhöhten Investitionen in strategische Projekte geprägt ist, wird abweichend hiervon eine Ausschüttungsquote von 25% des operativen Konzernergebnisses nach Steuern angestrebt.
Die Dividendenpolitik spiegelt die gegenwärtige Zielsetzung der Verwaltung wider. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft behalten sich abhängig von der Geschäftsentwicklung der Gesellschaft, der Marktsituation und potentiellen Wachstumsinvestitionsmöglichkeiten vor, den konkreten Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung abweichend hiervon festzulegen. Über die konkrete Dividende entscheidet die Hauptversammlung.
Kontakt:
Dr. Björn Carsten Frenzel
Leiter Konzernrechtsabteilung
E-Mail: c.frenzel@aurubis.com
Tel: +49 40 78 83 30 44
Ende der Insiderinformation
2209396 07.10.2025 CET/CEST