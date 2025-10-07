Elon Musk ist optimistisch, dass der humanoide Tesla-Roboter schon bald ins All fliegen und bei der Besiedelung des Mars helfen könnte. Aber wie realistisch sind die Pläne des Tech-Milliardärs wirklich? Obwohl die Produktion des Roboters Optimus alles andere als reibungslos verläuft, schmiedet Elon Musk schon neue Pläne. Wie Forbes berichtet, will der Chef von Tesla und SpaceX die humanoide Maschine auf den Mars schicken - und sieht sogar eine kleine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n