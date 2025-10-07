Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag wenig verändert geschlossen. Der Markt habe nach sieben Sitzungen mit zum Teil starken Gewinnen eine Verschnaufpause eingelegt, hiess es bei Börsianern. Das Rally war dabei vor allem von den Pharmaaktien und dem Techsektor angetrieben worden. Dabei war der Leitindex SMI um fast 700 Punkte gestiegen und zugleich aus einer monatelangen Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen. Aus dieser Sicht tue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
