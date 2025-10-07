Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares -3

DJ Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH) Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares 07-Oct-2025 / 17:12 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 7 October 2025 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 15 May 2025: Date of purchase: 7 October 2025 Number of ordinary shares purchased: 152,535 Highest price paid per share: 129.00p Lowest price paid per share: 124.60p Volume weighted average price paid per share: 126.6650p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 305,125,235 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (305,125,235) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 126.6650p 152,535

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading venue purchased share) Time) number 641 129.00 09:13:29 00355958372TRLO1 XLON 621 129.00 09:38:29 00355972578TRLO1 XLON 620 128.60 09:40:50 00355973654TRLO1 XLON 605 128.40 09:47:54 00355977321TRLO1 XLON 625 128.00 09:54:28 00355981507TRLO1 XLON 218 127.80 09:55:05 00355981783TRLO1 XLON 187 127.60 09:55:10 00355981837TRLO1 XLON 1 128.20 10:02:59 00355987834TRLO1 XLON 626 128.60 10:08:34 00355997006TRLO1 XLON 325 128.60 10:08:34 00355997007TRLO1 XLON 301 128.60 10:08:34 00355997008TRLO1 XLON 626 128.60 10:08:34 00355997009TRLO1 XLON 989 128.00 10:08:36 00355997024TRLO1 XLON 830 128.00 10:08:36 00355997025TRLO1 XLON 75 128.00 10:20:41 00356004860TRLO1 XLON 6 128.00 10:20:42 00356004862TRLO1 XLON 545 128.00 10:28:33 00356011119TRLO1 XLON 75 128.00 10:28:33 00356011120TRLO1 XLON 631 128.00 10:28:33 00356011121TRLO1 XLON 1315 128.00 10:28:35 00356011139TRLO1 XLON 887 127.80 10:28:37 00356011153TRLO1 XLON 407 127.80 10:28:37 00356011154TRLO1 XLON 1234 127.60 10:28:56 00356011445TRLO1 XLON 1 127.20 10:29:07 00356011601TRLO1 XLON 3 127.40 10:34:42 00356014440TRLO1 XLON 385 127.40 10:39:42 00356016598TRLO1 XLON 217 127.40 10:39:42 00356016599TRLO1 XLON 1 127.40 10:39:42 00356016600TRLO1 XLON 614 127.20 10:39:43 00356016605TRLO1 XLON 72 127.40 11:18:21 00356037094TRLO1 XLON 554 127.40 11:18:21 00356037095TRLO1 XLON 5 127.40 11:18:42 00356037108TRLO1 XLON 488 127.40 11:18:43 00356037110TRLO1 XLON 291 127.60 11:28:49 00356037529TRLO1 XLON 585 127.60 11:28:49 00356037530TRLO1 XLON 62 127.60 11:28:49 00356037531TRLO1 XLON 653 127.80 11:28:49 00356037532TRLO1 XLON 647 127.60 11:35:25 00356037943TRLO1 XLON 111 127.80 11:35:30 00356037949TRLO1 XLON 123 127.80 11:35:30 00356037950TRLO1 XLON 500 127.80 11:35:30 00356037951TRLO1 XLON 1166 127.80 11:35:30 00356037952TRLO1 XLON 654 127.60 11:35:31 00356037953TRLO1 XLON 20 127.80 11:40:02 00356038104TRLO1 XLON 128 127.80 11:40:14 00356038114TRLO1 XLON 531 127.80 11:40:16 00356038115TRLO1 XLON 85 127.80 11:40:16 00356038116TRLO1 XLON 61 127.60 11:47:21 00356038422TRLO1 XLON 61 127.60 11:47:21 00356038423TRLO1 XLON 488 127.60 11:47:21 00356038424TRLO1 XLON 6 127.60 11:47:21 00356038425TRLO1 XLON 1304 127.60 11:56:24 00356038881TRLO1 XLON 29 127.80 11:56:24 00356038882TRLO1 XLON 3400 127.40 11:56:24 00356038883TRLO1 XLON 812 127.40 11:56:24 00356038884TRLO1 XLON 52 127.40 11:56:24 00356038885TRLO1 XLON 4 127.40 11:56:24 00356038886TRLO1 XLON 4 127.40 11:56:24 00356038887TRLO1 XLON 1 127.40 11:56:24 00356038888TRLO1 XLON 35 127.40 11:56:24 00356038889TRLO1 XLON 18 127.40 11:56:24 00356038890TRLO1 XLON 4 127.40 11:56:24 00356038891TRLO1 XLON 4 127.40 11:56:24 00356038892TRLO1 XLON 1168 127.40 11:56:24 00356038893TRLO1 XLON 583 127.40 11:56:24 00356038894TRLO1 XLON 1218 127.40 11:56:24 00356038896TRLO1 XLON 6086 127.40 11:56:24 00356038897TRLO1 XLON 715 127.40 11:56:24 00356038895TRLO1 XLON 375 127.40 11:56:24 00356038898TRLO1 XLON

475 127.40 11:56:31 00356038900TRLO1 XLON 3025 127.40 11:56:31 00356038899TRLO1 XLON 137 127.40 11:56:33 00356038902TRLO1 XLON 1197 127.40 11:56:33 00356038901TRLO1 XLON 475 127.40 11:56:56 00356038922TRLO1 XLON 137 127.40 11:56:56 00356038923TRLO1 XLON 2203 127.40 11:56:56 00356038908TRLO1 XLON 782 127.40 11:56:56 00356038909TRLO1 XLON 389 127.40 11:56:56 00356038910TRLO1 XLON 2229 127.40 11:56:56 00356038911TRLO1 XLON 1171 127.40 11:56:56 00356038912TRLO1 XLON 782 127.40 11:56:56 00356038913TRLO1 XLON 2618 127.40 11:56:56 00356038914TRLO1 XLON 782 127.40 11:56:56 00356038915TRLO1 XLON 3400 127.40 11:56:56 00356038916TRLO1 XLON 3400 127.40 11:56:56 00356038917TRLO1 XLON 200 127.40 11:56:56 00356038924TRLO1 XLON 425 127.40 11:56:56 00356038925TRLO1 XLON 1800 127.40 11:56:56 00356038918TRLO1 XLON 900 127.40 11:56:56 00356038919TRLO1 XLON 700 127.40 11:56:56 00356038920TRLO1 XLON 3400 127.40 11:56:56 00356038927TRLO1 XLON 2062 127.40 11:56:56 00356038928TRLO1 XLON 223 127.40 11:57:03 00356038935TRLO1 XLON 403 127.40 11:57:03 00356038936TRLO1 XLON 3400 127.40 11:57:03 00356038934TRLO1 XLON 638 127.40 11:57:29 00356038972TRLO1 XLON 638 127.40 11:57:29 00356038973TRLO1 XLON 3218 127.40 11:57:29 00356038974TRLO1 XLON 182 127.40 11:57:29 00356038975TRLO1 XLON 2041 127.40 11:57:29 00356038976TRLO1 XLON 629 127.40 11:57:32 00356038977TRLO1 XLON 1359 127.40 11:57:32 00356038978TRLO1 XLON 1785 127.40 11:57:32 00356038979TRLO1 XLON 625 126.20 12:00:01 00356039154TRLO1 XLON 625 126.20 12:00:01 00356039155TRLO1 XLON 624 126.20 12:00:01 00356039156TRLO1 XLON 1245 127.40 12:13:26 00356039483TRLO1 XLON 447 128.00 12:34:57 00356040114TRLO1 XLON 61 128.00 12:37:01 00356040180TRLO1 XLON 544 128.00 12:37:30 00356040199TRLO1 XLON 61 128.00 12:37:30 00356040200TRLO1 XLON 618 127.80 12:37:30 00356040201TRLO1 XLON 1 127.60 12:37:30 00356040202TRLO1 XLON 617 127.60 12:37:30 00356040203TRLO1 XLON 617 127.60 12:37:30 00356040204TRLO1 XLON 1 127.40 12:37:30 00356040205TRLO1 XLON 617 127.40 12:37:30 00356040206TRLO1 XLON 618 127.20 12:37:30 00356040207TRLO1 XLON 605 127.20 12:37:54 00356040227TRLO1 XLON 1247 127.00 12:37:54 00356040228TRLO1 XLON 436 127.00 12:46:13 00356040471TRLO1 XLON 227 127.00 12:46:13 00356040472TRLO1 XLON 119 126.60 12:48:58 00356040595TRLO1 XLON 1138 126.60 12:48:58 00356040596TRLO1 XLON 657 126.60 13:00:47 00356040979TRLO1 XLON 102 126.40 13:01:01 00356040984TRLO1 XLON 514 126.40 13:01:01 00356040985TRLO1 XLON 612 126.20 13:10:02 00356041390TRLO1 XLON 639 126.40 13:28:58 00356041989TRLO1 XLON 648 126.40 13:31:00 00356042166TRLO1 XLON 630 126.20 13:39:55 00356042520TRLO1 XLON 613 126.00 13:39:56 00356042522TRLO1 XLON 663 126.20 13:39:59 00356042527TRLO1 XLON 665 126.20 13:40:07 00356042533TRLO1 XLON 638 125.80 13:50:15 00356042884TRLO1 XLON 638 125.80 13:50:15 00356042885TRLO1 XLON 638 125.80 13:50:15 00356042886TRLO1 XLON 1282 125.60 13:50:23 00356042887TRLO1 XLON 633 125.20 13:50:37 00356042891TRLO1 XLON 1233 125.00 14:16:58 00356044115TRLO1 XLON 617 125.00 14:16:58 00356044116TRLO1 XLON 614 124.60 14:18:57 00356044189TRLO1 XLON 678 124.60 14:18:57 00356044190TRLO1 XLON 5 124.60 14:26:50 00356044458TRLO1 XLON 24 124.80 14:31:38 00356044612TRLO1 XLON 221 125.20 14:31:39 00356044615TRLO1 XLON 28 125.20 14:31:40 00356044616TRLO1 XLON 3 125.20 14:31:42 00356044619TRLO1 XLON 310 125.80 14:33:44 00356044698TRLO1 XLON 671 125.80 14:33:44 00356044699TRLO1 XLON 2592 125.20 14:43:35 00356045170TRLO1 XLON 288 125.00 14:43:35 00356045174TRLO1 XLON 1732 125.00 14:43:35 00356045175TRLO1 XLON 1547 124.80 14:43:36 00356045179TRLO1 XLON 1046 124.80 14:43:37 00356045197TRLO1 XLON 899 124.80 14:43:37 00356045198TRLO1 XLON 658 125.00 14:47:49 00356045425TRLO1 XLON 145 125.20 14:55:29 00356046020TRLO1 XLON 638 125.20 14:55:29 00356046021TRLO1 XLON

180 125.00 14:57:48 00356046085TRLO1 XLON 637 125.20 15:01:37 00356046420TRLO1 XLON 597 125.20 15:01:37 00356046421TRLO1 XLON 772 125.20 15:01:37 00356046422TRLO1 XLON 33 125.20 15:01:37 00356046423TRLO1 XLON 157 125.00 15:01:38 00356046424TRLO1 XLON 1117 125.00 15:01:38 00356046425TRLO1 XLON 1 125.00 15:01:54 00356046451TRLO1 XLON 1 125.00 15:01:56 00356046452TRLO1 XLON 70 125.40 15:04:00 00356046559TRLO1 XLON 65 125.40 15:04:01 00356046560TRLO1 XLON 4 125.40 15:04:02 00356046562TRLO1 XLON 10 125.40 15:04:17 00356046581TRLO1 XLON 1 125.40 15:04:20 00356046583TRLO1 XLON 1 125.40 15:04:56 00356046627TRLO1 XLON 62 125.40 15:04:58 00356046630TRLO1 XLON 385 125.80 15:04:58 00356046631TRLO1 XLON 346 125.80 15:04:58 00356046632TRLO1 XLON 60 125.40 15:04:59 00356046633TRLO1 XLON 594 125.20 15:06:59 00356046784TRLO1 XLON 711 125.20 15:06:59 00356046785TRLO1 XLON 475 125.00 15:15:49 00356047175TRLO1 XLON 239 125.00 15:15:49 00356047176TRLO1 XLON 156 125.00 15:15:49 00356047177TRLO1 XLON 411 125.00 15:15:49 00356047178TRLO1 XLON 115 124.60 15:15:50 00356047184TRLO1 XLON 364 124.80 15:15:51 00356047185TRLO1 XLON 27 124.80 15:15:52 00356047186TRLO1 XLON 2 124.80 15:15:53 00356047187TRLO1 XLON 60 124.80 15:24:35 00356047626TRLO1 XLON 13 124.80 15:24:46 00356047635TRLO1 XLON 7 125.00 15:24:48 00356047638TRLO1 XLON 1 125.00 15:24:53 00356047652TRLO1 XLON 11 125.00 15:25:15 00356047659TRLO1 XLON 39 125.00 15:25:16 00356047661TRLO1 XLON 3 125.00 15:25:17 00356047662TRLO1 XLON 9 125.00 15:28:12 00356047790TRLO1 XLON 540 125.40 15:28:12 00356047791TRLO1 XLON 1301 125.40 15:28:12 00356047792TRLO1 XLON 596 125.40 15:28:12 00356047793TRLO1 XLON 772 125.40 15:28:12 00356047794TRLO1 XLON 284 125.20 15:28:13 00356047796TRLO1 XLON 7 125.60 15:31:29 00356047958TRLO1 XLON 16 125.60 15:31:42 00356047962TRLO1 XLON 2 125.60 15:31:43 00356047963TRLO1 XLON 49 125.60 15:33:53 00356048101TRLO1 XLON 1305 126.00 15:33:53 00356048102TRLO1 XLON 51 126.00 15:33:53 00356048103TRLO1 XLON 991 126.00 15:33:53 00356048104TRLO1 XLON 373 126.00 15:33:53 00356048105TRLO1 XLON 1321 125.80 15:37:01 00356048306TRLO1 XLON 69 125.40 15:42:47 00356048671TRLO1 XLON 1148 125.40 15:42:47 00356048672TRLO1 XLON 589 125.40 15:55:48 00356049554TRLO1 XLON 688 125.40 15:55:48 00356049555TRLO1 XLON 608 125.40 15:55:48 00356049556TRLO1 XLON 1389 125.20 15:55:48 00356049560TRLO1 XLON 900 125.20 15:55:48 00356049561TRLO1 XLON 121 125.20 15:55:48 00356049562TRLO1 XLON 206 125.20 15:55:48 00356049563TRLO1 XLON 21 125.00 15:58:56 00356049714TRLO1 XLON 711 125.00 15:58:56 00356049722TRLO1 XLON 235 125.00 15:58:56 00356049723TRLO1 XLON 322 125.00 15:58:57 00356049724TRLO1 XLON 19 125.00 15:59:05 00356049734TRLO1 XLON 5 125.00 15:59:05 00356049735TRLO1 XLON 247 125.00 15:59:05 00356049736TRLO1 XLON 84 125.00 15:59:05 00356049737TRLO1 XLON 27 125.00 15:59:53 00356049822TRLO1 XLON 2 125.00 16:00:09 00356049826TRLO1 XLON 25 125.00 16:01:07 00356049872TRLO1 XLON 2 125.00 16:01:08 00356049873TRLO1 XLON 61 125.00 16:01:41 00356049905TRLO1 XLON 4 125.00 16:01:41 00356049906TRLO1 XLON 19 125.00 16:01:41 00356049907TRLO1 XLON 42 125.00 16:01:41 00356049908TRLO1 XLON 5 125.00 16:02:23 00356049944TRLO1 XLON 1 125.00 16:02:24 00356049946TRLO1 XLON 39 125.00 16:02:33 00356049955TRLO1 XLON 131 125.00 16:02:34 00356049956TRLO1 XLON 10 125.00 16:02:39 00356049962TRLO1 XLON 83 125.00 16:04:41 00356050054TRLO1 XLON 267 125.40 16:04:41 00356050055TRLO1 XLON 83 125.40 16:04:41 00356050056TRLO1 XLON 33 125.20 16:04:42 00356050057TRLO1 XLON 2 125.20 16:05:11 00356050101TRLO1 XLON 1 125.20 16:05:13 00356050102TRLO1 XLON 654 125.20 16:06:10 00356050217TRLO1 XLON 640 125.20 16:07:53 00356050357TRLO1 XLON 635 125.00 16:08:31 00356050418TRLO1 XLON

