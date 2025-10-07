Die HRM+-Plattform schult die wichtigsten Elemente der Sicherheit: Menschen und KI-Agenten

KnowBe4, die weltweit bekannte Cybersicherheitsplattform, die sich umfassend mit dem Risikomanagement für Menschen und KI-Agenten befasst, hat heute bahnbrechende Innovationen vorgestellt, mit denen sowohl Menschen als auch KI-Agenten geschult werden, um sich gegen neue Cyberbedrohungen zu verteidigen. Laut Gartner werden bis Ende 2026 vierzig Prozent der Unternehmensanwendungen mit aufgabenspezifischen KI-Agenten integriert sein, gegenüber weniger als 5 heute. Diese KI-Agenten sind die neuen Ziele für Diebstahl, feindliche Manipulation und Missbrauch, was die Bedeutung der KI-Kompetenz der Mitarbeiter unterstreicht.

Seit Jahren ist der menschliche Faktor an über 60 der Sicherheitsverletzungen beteiligt, darunter Social Engineering als einer der häufigsten Angriffsvektoren, wie Berichte wie der 2025 Verizon Data Breach Investigations Report bestätigen. Angesichts der Verbreitung des menschlichen Faktors bei Sicherheitsverletzungen sind intelligentere Abwehrmaßnahmen, die die Dynamik zwischen Menschen und KI-Agenten berücksichtigen, für den Aufbau einer soliden Cybersicherheitsstrategie unerlässlich.

"Wir bieten heute adaptive, personalisierte, KI-gesteuerte Abwehrmaßnahmen, um die globale Belegschaft der nächsten Generation zu schützen", sagte Bryan Palma, CEO von KnowBe4. "Wir tun beides: Wir schützen Menschen vor KI-gesteuerten Angriffen und schützen KI-Systeme vor Ausbeutung. KnowBe4 ist einzigartig positioniert, um KI-Agenten in Unternehmen zu schützen, indem es die essentielle Interaktionsebene zwischen Mensch und Agent sichert. Da KI sowohl ein mächtiges Werkzeug als auch ein potenzielles Ziel ist, ist der Schutz dieses Interaktionspunkts von entscheidender Bedeutung."

Cyberbedrohungen werden durch KI immer raffinierter, aber auch KI selbst wird zu einem Werkzeug und einem hochwertigen Ziel. Während sich die meisten Lösungen ausschließlich auf die Verteidigung auf der Gateway-Ebene konzentrieren, geht KnowBe4s HRM+ noch einen Schritt weiter und bietet echte tiefgreifende Verteidigung. Die Plattform basiert auf 15 Jahren Daten zu Benutzerverhalten und Bedrohungsinformationen und stellt sicher, dass der Schutz über die Grenze hinausgeht und jede Ebene der Interaktion sichert, von der Produktivitätsumgebung über den einzelnen Benutzer bis hin zu den KI-Agenten selbst. Dieser mehrschichtige Ansatz bietet eine Widerstandsfähigkeit, die derzeit keine andere Plattform erreicht, und umfasst:

Agent-Safe-Verhaltenstraining: So wie Mitarbeiter gelernt haben, bösartige Links zu erkennen, müssen sie nun lernen, wie sie sicher mit KI-Agenten interagieren und diese überwachen können.

So wie Mitarbeiter gelernt haben, bösartige Links zu erkennen, müssen sie nun lernen, wie sie sicher mit KI-Agenten interagieren und diese überwachen können. Schnelle Injektions- und Manipulationsabwehr: Simulierte Angriffe trainieren Mitarbeiter weltweit darin, feindliche Eingaben zu identifizieren und abzuwehren, die darauf abzielen, KI-Agenten von Unternehmen zu kapern.

Simulierte Angriffe trainieren Mitarbeiter weltweit darin, feindliche Eingaben zu identifizieren und abzuwehren, die darauf abzielen, KI-Agenten von Unternehmen zu kapern. Risikobewertung für Agenteninteraktionen: Die Erweiterung des branchenführenden Risikoscores zur Messung der Anfälligkeit für den Missbrauch von Agenten ermöglicht eine umfassende Risikobewertung.

Ein KnowBe4-Kunde lobt das Unternehmen dafür, dass es bei den sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen an die Cybersicherheit eine Vorreiterrolle einnimmt: "Bedrohungen ändern sich und passen sich viel zu oft an. KnowBe4 ist sich dessen bewusst und passt seine Schulungen an die aktuellen Bedrohungen an. Insbesondere die KI-Verteidigungsagenten helfen dabei, sich schnell an die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft anzupassen." KnowBe4 ist der Pionier des KI-gesteuerten menschlichen Risikomanagements. Sehen Sie sich bereits veröffentlichte Funktionen an und schauen Sie sich hier die Demo an, die auf der KB4-CON-Konferenz im April 2025 vorgestellt wurde.

Über KnowBe4

KnowBe4 befähigt Belegschaften, jeden Tag klügere Sicherheitsentscheidungen zu treffen. Mehr als 70.000 Unternehmen weltweit vertrauen KnowBe4, wenn es darum geht, ihre Sicherheitskultur zu stärken und menschliche Risiken zu managen. KnowBe4 bietet eine umfassende, KI-gestützte "Best-of-Suite"-Plattform für das Management menschlicher Risiken an. Diese bildet eine adaptive Verteidigungsschicht, die das Verhalten der Benutzer gegen die neuesten Cybersicherheitsbedrohungen schützt. Die HRM+-Plattform umfasst Module für Sensibilisierungs- und Compliance-Schulungen, Cloud-E-Mail-Sicherheit, Echtzeit-Coaching, Crowdsourced-Anti-Phishing, KI-Defense-Agenten und vieles mehr. KnowBe4 ist die einzige globale Sicherheitsplattform dieser Art und nutzt personalisierte und relevante Inhalte rund um die Cybersicherheit sowie Tools und Techniken, um Mitarbeiter zu mobilisieren und sie von der größten Angriffsfläche zum größten Kapital eines Unternehmens zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter knowbe4.com.

Folgen Sie KnowBe4 auf LinkedIn und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251007714877/de/

Contacts:

Medienkontakt

Amanda Tarantino

Head of Public Relations, Nord- und Südamerika

KnowBe4

pr@knowbe4.com