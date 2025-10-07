© Foto: picture alliance/dpa | Philipp SchulzeMit prall gefüllten Auftragsbüchern steht der deutsche Rüstungsriese vor einem beeindruckenden Wachstum bis 2030. Die Analysten von Berenberg passen ihre Prognosen an. Das neue Kursziel hat es in sich.Von ihrem Rekordhoch bei über 2000 Euro ist Börsenliebling Rheinmetall zuletzt wieder etwas zurückgekommen. Die Analysten von Berenberg sehen jedoch genug Gründe ihr Kursziel auf 2330 Euro anzuheben, ein Aufwärtspotenzial von satten 23 Prozent. Das Ziel des Unternehmens, den Umsatz bis 2030 auf 41 Milliarden Euro zu steigern, wird maßgeblich durch die Integration der Übernahme des deutschen Schiffbauers Naval Vessels Lürssen (NVL) sowie einer erhöhten Nachfrage im Bereich Fahrzeugsysteme …Den vollständigen Artikel lesen ...
