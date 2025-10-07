Die Aktie des Software-Riesen Oracle steht heute deutlich unter Druck. Hier belastet ein Bericht von The Information, dass die Margen im Cloud-Geschäft schwächer sind als Analysten derzeit annehmen, und dass das Unternehmen bei einigen seiner Nvidia-Chip-Deals Verluste macht. Das Portal beruft sich dabei auf interne Unternehmensdokumente. Auch die Aktie von Nvidia geriet daraufhin unter Druck.Oracle verliert derzeit 3,6 Prozent auf 281,02 Dollar. Zwischenzeitlich notierte das Papier sogar noch deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
