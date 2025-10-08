Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 08.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Golden Cross könnte Australiens nächste Goldentdeckung in der Pipeline haben!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker-Symbol: MBG
Xetra
07.10.25 | 17:36
55,17 Euro
-0,42 % -0,23
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MERCEDES-BENZ GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
53,7553,9508:01
53,7653,9608:01
Dow Jones News
08.10.2025 07:09 Uhr
294 Leser
Artikel bewerten:
(1)

KORREKTUR: NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.371 Pkt - BMW (NICHT BWM) und Mercedes-Benz unter Druck

DJ KORREKTUR: NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.371 Pkt - BMW (NICHT BWM) und Mercedes-Benz unter Druck

(In der Überschrift des am Dienstag um 22.32 Uhr gesendeten Nachbörsenberichts wurde wegen eines Buchstabendrehers versehentlich BMW falsch geschrieben.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:)

NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.371 Pkt - BMW und Mercedes-Benz unter Druck

DOW JONES--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das nachbörsliche Geschäft mit deutschen Aktien am Dienstagabend auf BMW konzentriert. Die Aktien wurden 3 Prozent schwächer getaxt, nachdem der Automobilhersteller am Abend seine Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2025 gesenkt hatte. "Im Fahrwasser gerieten auch Mercedes-Benz unter Druck", erläuterte der Händler. Die Titel des BWM-Wettbewerbers wurden ebenfalls 3 Prozent schwächer gehandelt.

Aurubis hielten ihre Aufschläge aus dem Xetra-Handel, den die Papiere 9,2 Prozent fester beendet hatten. "Es sprang niemand mehr auf den Zug auf, aber es wurden auch keine Gewinne mitgenommen", sagte der Marktteilnehmer. Der Kupferkonzern will künftig einen höheren Anteil seines operativen Konzerngewinns als Dividende ausschütten. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.371    24.386    -0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 00:33 ET (04:33 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.