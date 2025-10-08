DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CONTINENTAL - Der Automobilzulieferer hat sich im Streit um die durch den Dieselskandal verursachten Schäden mit den Managerversicherungen und Ex-Vorständen geeinigt. Nach Informationen des Handelsblatts haben die Streitparteien einen Deal geschlossen - unter dem Vorbehalt, dass die Aktionäre zustimmen. Demnach dürften die Versicherungen einen Schadenersatz in einer Größenordnung zwischen 40 und 50 Millionen Euro zahlen. Somit dürfte der Zulieferer auf Kosten sitzen bleiben. Informierte Kreise schätzen den Schaden auf 300 Millionen Euro. (Handelsblatt)

TELEFONICA DEUTSCHLAND - Der langjährige Deutschlandchef des Mobilfunkanbieters, Markus Haas, steht vor der Ablösung. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Telefonica Deutschland, Ex-Siemens-Chef Peter Löscher, hat einer Mitteilung des Unternehmens zufolge damit begonnen, mit Haas über die vorzeitige Auflösung seines Vertrags zu verhandeln. Am Dienstag hat Löscher die anderen Mitglieder des Aufsichtsrats darüber informiert. Haas soll im Amt bleiben, bis der Aufsichtsrat über eine Nachfolge entschieden habe. Erst im Februar war sein Vertrag bis Ende des Jahres 2028 verlängert worden. Das Personalkarussell hängt offenbar mit der neuen Führung der spanischen Muttergesellschaft zusammen, seit Januar ist Marc Murtra der neue Chef des Telekommunikationskonzerns. (FAZ)

WINNING BLW - Der Autozulieferer aus Remscheid mit rund 500 Beschäftigten ist insolvent und soll in Eigenverwaltung saniert werden. Der Geschäftsbetrieb - das Unternehmen produziert Kegel- und Schalträder, Lenkritzel sowie Teile für Motoren - läuft ohne Einschränkungen weiter. Die Winning BLW GmbH habe in den vergangenen Monaten einen erheblichen Umsatzrückgang verzeichnet, der nicht kompensiert werden konnte, heißt es in einer Mitteilung. (FAZ)

October 08, 2025 00:49 ET (04:49 GMT)

