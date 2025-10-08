Dübendorf - Heutige Leiterplatten bestehen aus fossilen Rohstoffen und lassen sich kaum recyceln. Empa-Forschende haben eine biologisch abbaubare Variante entwickelt - ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltige Elektronik. Ihr Biomaterial basiert vollständig auf Holz und lässt sich zu funktionierenden Platinen für elektronische Geräte verarbeiten. Sie sind das «Herz» eines jeden elektronischen Geräts, vom Laptop bis hin zur elektrischen Zahnbürste: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
