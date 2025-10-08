

MINATO (dpa-AFX) - ANA Holdings Inc. (ALNPY.PK) on Wednesday reported month-over-month improvements in both international and domestic passenger load factors for August.



The international passenger load factor rose to 83.9%, up from 78.8% in July, with international revenue passenger kilometers totaling 4.383 billion.



The domestic passenger load factor increased to 87.6% in August from 78.2% the previous month, while domestic revenue passenger kilometers reached 3.35 billion.



