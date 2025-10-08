Die Weichen für den ersten Handelstag am morgigen Donnerstag sind gestellt: Der Prothesenhersteller Ottobock wird dann an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sein. Das Unternehmen konnte die Aktien am oberen Ende der Spanne platzieren. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei rund 4,2 Milliarden Euro.Das Gesamtvolumen des Angebots liegt bei knapp 807,6 Millionen Euro, zusammengesetzt aus neu ausgegebenen Stückaktien sowie bestehenden Aktien. Daraus ergibt sich ein Streubesitz von 19,12 Prozent."Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär