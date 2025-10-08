Der DAX hat sich am Dienstag kaum bewegt. Er ging am Ende sieben Punkte höher als Montag bei 24.385,78 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Mittwoch sind zunächst keine großen Impulse in Sicht. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 24.414 Punkte.Auf der Terminseite bleibt es relativ ruhig. Am Vormittag werden in Deutschland Daten zur Industrieproduktion für August erwartet. Am Abend steht das Protokoll der vergangenen US-Notenbanksitzung auf dem Programm. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
