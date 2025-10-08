Während der DAX nach einem ruhigen Dienstag kaum Bewegung zeigte, belasteten Gewinnmitnahmen die Wall Street, wo der Nasdaq 100 um 0,6 Prozent nachgab. Gewinner waren dort unter anderem IBM, PayPal und AMD, während Tesla, Oracle, Ford und Nike unter Druck standen. Besonders Tesla rückte in den Fokus: Der Konzern stellte günstigere Versionen des Model Y und Model 3 vor und präsentierte zudem ein Update seines "Full Self-Driving (Supervised)"-Systems. An der Börse sorgte das jedoch zunächst nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
