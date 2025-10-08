Tesla hat in den USA abgespeckte Versionen seiner beiden wichtigsten Modelle 3 und Y vorgestellt - die beide den Namenszusatz "Standard" erhalten. Zumindest das neue Model Y Standard wird in wenigen Wochen auch in Europa auf den Markt kommen. Erwartet worden war eine deutlich einfacher ausgestattete Basisversion in erster Linie für das Model Y - die intern unter dem Codenamen E41 entwickelte Variante wurde mehrfach als Prototyp gesichtet, zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
