HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Sartorius von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 225 Euro gesenkt. Die Konsensschätzungen und die Bewertung ließen kaum Spielraum für negative Überraschungen, schrieb Harry Gillis in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. Der Labor- und Pharmazulieferer biete zwar attraktive Fundamentaldaten. Doch das Kursniveau erscheine bereits angemessen. Das Unternehmen habe auch angesichts seiner Verschuldung nur begrenzte Möglichkeiten für Zukäufe, die in der Vergangenheit wichtig für das langfristige Wachstum gewesen seien./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

