HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach einem verdüsterten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Autobauers sei einer schwachen Nachfrage in China und den Zöllen geschuldet, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz des schwächeren Free-Cashflow-Ausblicks halte BMW aber an der Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent fest. Mit der Strategie der Technologie-Neutralität, der Umstrukturierung des Händlernetzes ab 2026 und der Einführung der "Neuen Klasse" erwarte er für die kommenden Jahre eine Gewinnerholung./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



