© Foto: Shuji Kajiyama - APSoftBank wagt mit der Übernahme von ABBs Robotiksparte den nächsten großen Schritt, um Künstliche Intelligenz und Robotik endgültig zu verschmelzen.Der japanische Technologiekonzern Softbank hat bekannt gegeben, die Robotik-Sparte des Schweizer Industriekonzerns ABB für rund 5,4 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Der Deal unterstreicht SoftBanks Ambitionen, sich als führender Akteur im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz zu positionieren - diesmal mit starkem Fokus auf die Verbindung von physischer Robotik und fortgeschrittener KI, einer Vision, die Gründer Masayoshi Son als "Physical AI" bezeichnet. Strategische Wette auf die Zukunft der KI und Robotik "SoftBanks nächste Grenze ist die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE