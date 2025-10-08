Auf der Jahrestagung des ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien (FVEE) geht es seit gestern im Berliner Umweltforum um "Energieforschung für den Wirtschaftsstandort Deutschland". Unverkennbar ist schon im Konferenztitel, mit welchem neuen Zungenschlag die führenden außeruniversitären Energieforschungseinrichtungen der Bundesregierung im Wettstreit um finanzielle Ressourcen die Wichtigkeit einer weiteren Förderung ihrer Energie(wende)forschung verdeutlichen wollen. Bei der Konferenz des FVEE geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver