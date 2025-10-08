EQS-News: WALLIX / Schlagwort(e): Sonstiges

Doppelzertifizierung: WALLIX stärkt seine Rolle als europäischer Cybersecurity-Partner



08.10.2025 / 08:30 CET/CEST

Doppelzertifizierung: WALLIX stärkt seine Rolle als europäischer Cybersecurity-Partner Paris, 8. Oktober 2025 - WALLIX (Euronext ALLIX), europäischer Anbieter von Identity & Access Management (IAM) und anerkannter Spezialist für Privileged Access Management (PAM), gibt heute bekannt, dass seine WALLIX PAM-Lösung die Beschleunigte Sicherheitszertifizierung (BSZ) des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten hat. Dank gegenseitiger Anerkennungsabkommen wird diese Zertifizierung auch von der ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), der französischen Cybersicherheitsbehörde, anerkannt - ein weiterer Beleg für die strategische Rolle von WALLIX in der europäischen Cybersicherheitslandschaft. Gemeinsame Zertifizierung als Signal für Vertrauen und Sicherheit Die vom BSI erteilte Zertifizierung bestätigt, dass die WALLIX PAM-Lösung die von BSI definierten Cybersicherheitsanforderungen erfüllt - und durch die gegenseitige Anerkennung auch die der ANSSI. Im Rahmen der französisch-deutschen Zusammenarbeit im Bereich Cybersicherheit haben ANSSI und BSI ein Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung ihrer jeweiligen nationalen Zertifizierungen geschlossen (CSPN in Frankreich und BSZ in Deutschland). Dieses Abkommen stellt sicher, dass eine von einer Behörde erteilte Zertifizierung auch von der anderen anerkannt wird - ohne erneute Prüfung. Es ist ein Instrument des gegenseitigen Vertrauens, der regulatorischen Vereinfachung und ein Beitrag zur Entwicklung eines europäischen Cybersicherheitsmarktes auf Basis gemeinsamer, international anerkannter Standards. Die BSZ-Zertifizierung wird somit auch von der ANSSI anerkannt und gilt innerhalb der regulatorischen Rahmenwerke unter anderem für: · Öffentliche Verwaltungen, die strengen Vorgaben zu digitaler Souveränität und Compliance unterliegen, · Betreiber kritischer Infrastrukturen (OIVs) und Betreiber wesentlicher Dienste (OESs), die die Kontinuität und Widerstandsfähigkeit ihrer Systeme gewährleisten müssen, · Großunternehmen und regulierte Branchen wie Energie, Transport, Gesundheitswesen und Finanzwesen, für die Cybersicherheit gleichermaßen ein Hebel für Vertrauen und Wettbewerbsfähigkeit ist. Eine europäische Premiere WALLIX ist derzeit der einzige Anbieter von PAM-Software, der eine Zertifizierung über das BSI-Verfahren erhalten hat - anerkannt sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, zwei der weltweit anspruchsvollsten Cybersicherheitsmärkte. Diese Zertifizierung stärkt die Glaubwürdigkeit des Unternehmens bei Kunden, die souveräne, zertifizierte Lösungen suchen, die den europäischen Standards wie NIS2 und DORA sowie nationalen und branchenspezifischen Cybersicherheitsvorgaben entsprechen. Große Wachstumschance in Deutschland Allein in Europa wird die NIS2-Richtlinie voraussichtlich rund 150.000 Organisationen betreffen - darunter knapp 15.000 Unternehmen in Frankreich und etwa 30.000 in Deutschland, wie aus dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie hervorgeht, den die Bundesregierung vorgelegt hat. Allein der deutsche Markt ist damit in Bezug auf die von neuen Cybersicherheitsauflagen betroffenen Unternehmen etwa doppelt so groß wie der französische. In Frankreich setzen bereits 80 % der Betreiber wesentlicher Dienste (OES) auf WALLIX. Diese starke Referenz nutzt das Unternehmen, um sich auch in Deutschland und auf europäischer Ebene als Marktführer für Compliance und den Schutz kritischer Infrastrukturen zu positionieren. Die Mission des Unternehmens bleibt dabei klar: Identitäten, Zugriffe und kritische Infrastrukturen zu schützen und Organisationen in die Lage zu versetzen, sich frei und sicher in einer geschützten digitalen Welt zu bewegen. Über WALLIX WALLIX ist ein europäischer Anbieter von Cybersicherheitssoftware und bietet Unternehmen leistungsstarke Lösungen für Identitäts- und Zugriffssicherheit. Mit Technologien in den Bereichen Privileged Access Management, Workforce Access und Access Governance schützt das Unternehmen geschäftskritische Systeme, erleichtert die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und steigert die operative Effizienz. Ziel von WALLIX ist es, sichere Abläufe in digitalen (IT) und industriellen (OT) Umgebungen einfach und zuverlässig zu ermöglichen. www.wallix.com | info@wallix.com PRESSEKONTAKTE Finanzkommunikation ACTUS Finance & Communication Investor Relations - Hélène de Watteville

